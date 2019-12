Il Natale Lav che non dimentica le adozioni e i macachi

Gli auguri natalizi della Lav, Lega antivivisezione, sono volti a sensibilizzare sulla questione animali, ricordando che, per un dono dell’ultimo momento, c’è la possibilità di adottare chi è preso in cura dall’associazione animalista. Insoliti regali per un’insolita adozione a distanza di un leone, ad esempio, possono prendere il posto di una vestaglia, una cravatta, un profumo da donare a qualcuno.

Un regalo last minute? Regala l'Insolita adozione di uno degli animali di cui ci prendiamo cura.

🐶Elfy🐱Lucignolo🦁Madiba e 🐪Asia ti aspettano. Sorprendi tutti con un regalo etico e sostenibile: scopri come fare ➡️https://t.co/jewWpBlJDY pic.twitter.com/CSazc5cIJ7 — LAV (@LAVonlus) December 24, 2019

E la Lav non dimentica certo, a Natale, la battaglia per la liberazione dei macachi dalla sperimentazione che potrebbe farli diventare ciechi. “Ogni giorno, mettendo il primo piede per terra, penso a loro. Che non siamo riusciti ancora a liberare. Ma a fine gennaio ci sarà il secondo round davanti a un Tribunale. E speriamo di riuscire a ribaltare il no del Tar allo stop alla sperimentazione su di loro”, ha postato su Facebook Gianluca Felicetti, presidente della Lav.

"SIAMO TESTARDI, COME I #MACACHI CHE VOGLIAMO SALVARE", l'intervento del Presidente LAV @glfelicetti su @gazzettamodena di oggi. Con le Feste la nostra battaglia non si ferma: #CIVEDIAMOLIBERI è uno degli auguri che abbiamo in serbo per il 2020 sempre #dallapartedeglianimali 🐒✌️ pic.twitter.com/2Wk33BJwgG — LAV (@LAVonlus) December 24, 2019

Simona Cocola