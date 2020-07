Il nuovo ponte di Genova sarà percorribile dal 5 agosto

È il 5 agosto la data a partire dalla quale il nuovo ponte ‘Genova San Giorgio‘ sarà percorribile. Lo annunciano il presidente della Regione Giovanni Toti e il sindaco e commissario Marco Bucci. “Avevamo promesso di restituirlo alla città nel minor tempo possibile quando nessuno ci credeva. Noi ci abbiamo sempre creduto e così è stato: avanti Liguria“, commenta Toti su Facebook.

Bucci, invece, ha dato l’annuncio durante l’appuntamento “a colazione col sindaco” tenutosi ai Bagni Medusa di Nervi. “Il Ponte Genova San Giorgio sarà aperto al traffico dal 5 agosto, 48 ore dopo l’inaugurazione“.

Sempre nella giornata di oggi il primo cittadino del capoluogo ligure, attraverso Facebook, aveva colto l’occasione per fare gli auguri di compleanno al presidente della Repubblica Mattarella, che sarà presente in occasione della imminente inaugurazione del nuovo ponte: “Auguri al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per i suoi 79 anni. Grazie per la vicinanza che in questi anni ha sempre dimostrato alla città di Genova: la aspettiamo il 3 agosto per inaugurare il nostro Ponte.”

Norbert Ciuccariello