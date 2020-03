Il Papa ha incontrato il premier Giuseppe Conte

Papa Francesco ha incontrato il premier Giuseppe Conte, il presidente del Consiglio italiano è stato ricevuto nella Biblioteca del Palazzo Apostolico.

“Preghiamo oggi per tanta gente che non riesce a reagire e rimane spaventata per questa pandemia. Il Signore li aiuti ad alzarsi e a reagire per il bene di tutta la società e di tutta la comunità“, ha detto il Papa stamattina introducendo la messa a Santa Marta che da settimane dedica all’emergenza sanitaria che sta investendo il mondo.

Una tra le preoccupazioni maggiori per il Santo Padre è quella inerente gli effetti della pandemia sui “più deboli“. Argomento che Papa Francesco ha avuto modo di ribadire in un altro incontro svoltosi in settimana, quello con mons. Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita. “Il Papa mi ha confidato la sua doppia preoccupazione: nel presente come aiutare soprattutto i più deboli; per il futuro in che modo uscire rafforzati nella solidarietà, perché da questa crisi emerga un ‘di più’ di fraternità a livello globale” ha affermato Paglia, che in occasione dell’udienza ha consegnato al Papa il documento della Pav su ‘Pandemia e Fraternità Universale‘.

Norbert Ciuccariello