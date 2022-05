Il premier spinge la riforma della giustizia: lo chiedono gli italiani

Roma. Il presidente Mario Draghi in questi giorni è impegnato su più fronti, ma uno dei temi più spinosi che è chiamato a risolvere riguarda la giustizia. Oltre ad essere una priorità necessità del Paese è anche sollecitata dall’Europa come corollario al piano di ripresa e resilienza.

Sentenze più rapide

Nelll’intervento del premier al convegno sulla giustizia all’Università di Padova tra l’altro ha evidenziato che gli italiani si aspettano della magistratura decisioni giuste e in tempi brevi. Poi ha ha aggiunto che gli stessi magistrati hanno bisogno di una riforma che rafforzi la loro credibilità e terzietà. Questi sono i principi alla base della riforma del governo che Draghi auspica che possa essere completata con prontezza la Riforma Cartabia che, non senza difficoltà, ha superato il primo esame della Camera e aspetta ora il via libera definitivo dal Senato.

Incombe il referendum

Oltre al via libera parlamentare c’è anche l’appuntamento con il referendum, con gli italiani chiamati alle urne il 12 giugno per esprimere il loro giudizio sui quesiti proposti da Lega e Radicali che, come quello che sulla separazione delle funzioni dei magistrati, potrebbe avere un effetto diretto proprio sulla riforma.

Circa l’orientamento sul referendum i partiti della maggioranza sono divisi e intanto per il 14 giugno al Senato è calendarizzato il dibattito sula riforma sulla quale pesano circa 150 emendamenti della maggioranza