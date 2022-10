Il presidente Mattarella ad Assisi per le celebrazioni di San Francesco

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è ad Assisi per partecipare alle celebrazioni in onore di San Francesco, patrono d’Italia. Ad accogliere il capo dello Stato sono stati il custode del Sacro Convento, fra Marco Moroni, la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e la sindaca di Assisi, Stefania Proietti. Presente anche il presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi.

A due anni dalla pandemia è l’Italia intera, non una sola regione come avviene di solito, ad accendere la lampada votiva che arde ad Assisi nella tomba di San Francesco. A farlo sarà quindi il presidente della Repubblica nel corso della celebrazione liturgica nella Basilica superiore. Poi dal loggiato del Sacro Convento rivolgerà il tradizionale messaggio alla nazione. Ad attendere Mattarella, anche tanti bambini che alla sua vista hanno gridato “presidente, presidente” per poi intonare l’inno di Mameli.

Il cardinale Zuppi ringrazia Mattarella per la difesa “degli ideali costitutivi” dell’Italia

“San Francesco è il nostro Patrono ed è questa una gioia particolare, in questo tempo così segnato da tanta sofferenza e preoccupazione, è una gioia trovarci qui con tutte le Chiese che sono in Italia e con il Presidente del nostro Paese, che rappresenta tutti gli italiani e le italiane“, è quanto afferma il cardinale Matteo Maria Zuppi durante la messa in onore del patrono d’Italia.

Il presidente della Cei coglie l’occasione per tributare un ringraziamento sentito al presidente Mattarella sia per la presenza a questa speciale ricorrenza che per il suo servizio allo Stato definito “pieno di saggezza e di convinta passione per difendere gli ideali costitutivi del nostro Paese“. E lo ringrazia ancora una volta perché “ci rappresenta e ci incoraggia a sentirci parte di questo nostro bellissimo Paese. Patria“.