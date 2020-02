Il primo italiano positivo al coronavirus ricoverato allo Spallanzani

ROMA. Forse qualcuno che gridava stupidamente al razzismo come i sindaci di Torino, Appendino, e Firenze, Nardella, adesso si renderà conto che l’emergenza c’è è seria e non va trattata con slogan idioti ma con misure rigidissime e concrete. Come ha del resto annunciato e raccomandato l’Organizzazione mondiale della Sanità. L’Istituto superiore di sanità (Iss) ha comunicato alla task force del ministero della Salute l’esito positivo del test di conferma per il coronavirus su uno dei rimpatriati italiani da Wuhan, messo in quarantena nella città militare della Cecchignola.

Lo comunica lo stesso Iss precisando in una nota che il paziente è attualmente ricoverato all’istituto Spallanzani con “modesto rialzo termico ed iperemia congiuntivale”. Il Ministro della salute Roberto Speranza ha aggiornato il Cdm in merito alle misure precauzionali poste in atto in relazione all’emergenza dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità riguardo alla diffusione del Coronavirus. Il Cdm ha, quindi, condiviso la proposta del Presidente Conte di istituire un tavolo di coordinamento per valutare gli effetti economici, culturali e sociali conseguenti alla diffusione del virus”. E’ quanto si legge nella nota di palazzo Chigi. Sul Coronavirus ” stiamo parlando di un rischio sanitario che richiede un costante aggiornamento. Dobbiamo mantenerci flessibili e se del caso aggiornare le nostre misure proprio perché mantengano la soglia di massima precauzione”, ha detto il presidente del consiglio al termine della riunione alla Protezione civile.