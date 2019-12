Il ricordo di Walter Chiari, un grande della commedia italiana

Lo sketch del Sarchiapone con Walter Chiari, Carlo Campanini e Ornella Vanoni

Il mattatore Walter Chiari, pseudonimo di Walter Michele Armando Annicchiarico, attore, comico, e conduttore televisivo italiano, moriva 28 anni fa, il 20 dicembre 1991, all’età di 67 anni. Con il suo fare scanzonato, si è dimostrato all’altezza dei più grandi nomi della commedia italiana, quali Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni, Nino Manfredi, Alberto Sordi, e Ugo Tognazzi. La vena comica che lo caratterizzava si dimostrò fin da subito, quando, assunto in una banca, venne licenziato perché scoperto da un superiore mentre imitava Adolf Hitler in piedi sulla scrivania, come raccontato nel film documentario Storia di un altro italiano. Fu nel 1946 che ottenne la sua prima parte di rilievo in teatro nello spettacolo Se ti bacia Lola, iniziando così una lunga carriera nel teatro di rivista, esordendo, contemporaneamente, anche nel cinema con Vanità, per cui vinse il Nastro d’argento.