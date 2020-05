“Il virus è di origine naturale” afferma l’Oms fra lo scetticismo generale

GINEVRA. L’Oms ha ribadito le origini naturali del coronavirus dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rilanciato la tesi che il Covid-19 sia stato originato nel laboratorio di virologia di Wuhan.

Alla domanda di un giornalista durante una conferenza stampa a Ginevra, il direttore per le emergenze dell’Organizzazione mondiale della Sanità Michael Ryan ha ripetuto che “per quanto riguarda l’origine del virus a Wuhan, abbiamo ascoltato molti scienziati che hanno studiato questo virus e siamo certi che sia di origine naturale”. “Il nostro obiettivo principale – ha proseguito – è comprendere come sia stata possibile la trasmissione da animale a uomo, ovvero come sia stata attraversata la barriera tra specie animale e specie umana”.