In Francia la prima vittima di Coronavirus. Morte sospetta in Austria

La Francia ha annunciato 3 nuovi casi di Coronavirus nel paese, tra cui un morto: lo ha detto il direttore generale della Salute, Jerome Salomon, aggiungendo che il numero totale dei casi accertati nel Paese passa dunque a 17. Tra questi c’è il primo francese deceduto nel paese: si tratta di un uomo che era ricoverato a Parigi, scomparso nella notte all’età di 60 anni.

Austria, morte sospetta di una cittadina italiana

A Bad Kleinkirchheim, in Carinzia, una 56enne cittadina italiana, che si trovava in Austria in vacanza, è deceduta la notte scorsa. Non si esclude si possa trattare di un contagio da Covid-19. “Un turista italiano di 56 anni è morto mercoledì notte – si legge sul sito del quotidiano austriaco ‘Kurier‘ – e lo stato della Carinzia riferisce il sospetto di infezione da Coronavirus. Il medico intervenuto non ha potuto escludere tale sospetto, per cui sono scattate le misure per verificare tale ipotesi“.

Croazia, il secondo caso

In Croazia è stato confermato un secondo caso di Coronavirus, lo ha riferito il ministero della Sanità di Zagabria. Si tratta del fratello dell’uomo che ieri è risultato positivo al ritorno da un soggiorno a Milano tra il 19 e il 21 febbraio, dove si era recato con la fidanzata per vedere la partita della Champions League tra Atalanta e Valencia. La ragazza è invece risultata negativa. Entrambi i contagiati presentano sintomi lievi, sono giovani e in buona salute, e sono stati messi in isolamento nella clinica di infettivologia di Zagabria.

Norbert Ciuccariello