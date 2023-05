Inflazione in Italia torna a pesare sui cittadini

Nel mese di aprile l’inflazione è aumentata e porta il tendenziale annuale all’8,3% . L’indice che misura le variazioni nel tempo dei prezzi di un insieme di prodotti (paniere) rappresentativo di tutti i beni e servizi destinati al consumo finale delle famiglie, torna dunque a incidere in modo importante sulle famiglie italiane, facendo registrare un aumento dell’0,5% su base mensile.

Energia e carburanti guidano i rincari

Un incremento attribuibile tendenzialmente ai prezzi crescenti dei beni energetici non regolamentati (dal +18,9% al +26,7%) come i carburanti per gli autoveicoli, i lubrificanti, i combustibili per uso domestico, l’energia elettrica, il gas di città e naturale mercato libero. In misura minore hanno contribuito anche i costi dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona, passati dal +6,3% al +6,7%, a causa dei prezzi dei pacchetti vacanza, di alberghi e motel e di altri servizi vari.

L’inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, resta stabile a +6,3%, grazie al contributo dei prezzi dei prodotti non lavorati, beni alimentari non trasformati (come la carne fresca, il pesce fresco, la frutta e la verdura fresca) e dei beni non lavorati, beni alimentari destinati al consumo finale che sono il risultato di un processo di trasformazione industriale (come, ad esempio, i succhi di frutta, gli insaccati, i prodotti surgelati), che evidenziano un’attenuazione della loro crescita su base annua.

Istat: rallenta il prezzo del cibo

Un’accelerazione, infatti, che vede un nuovo rallentamento in termini tendenziali dei prezzi di beni e generi alimentari come ad esempio, il pane, la carne, i formaggi, le bevande analcoliche e quelle alcoliche. Si accentua, infine, secondo il commento dell’Istat, la discesa dei prezzi del “carrello della spesa”, cioè dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona che includono, oltre ai beni alimentari, i beni per la pulizia e la manutenzione ordinaria della casa e i beni per l’igiene personale e prodotti di bellezza.