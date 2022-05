Inter alza la Coppa Italia, Juve battuta ai supplementari

Roma. E’ l’Inter ad alzare la Coppa Italia 2022. La vittoria dei nerazzurri (4-2) sulla Juventus è avvenuta al termine di una finale che si è conclusa solo ai tempi supplementari. Una sfida emozionante che ha avuto diversi volti tanto da sembrare tante partite in un unico match.

Nerazzurri in vantaggio in apertura

Primo tempo equilibrato tra Juventus e Inter anche se i nerazzurri sono riusciti a passare in vantaggio alla prima occasione con Nicolò Barella. Poi c’è stata una timida reazione della Juventus che ha portato a due occasioni pericolose prima con Vlahovic e poi e poi con Dybala Ma la difesa dell’Inter ha tenuto con sufficiente disinvoltura.

Uno – due della Juventus

Inizio della ripresa la partita cambia completamente volto in una manciata di minuti. La Juventus prima pareggia con Morata, servito da Alex Sandro, e al 53 trova il gol del vantaggio con Vlahovic

L’ Inter cerca di reagire e due minuti dopo Darmian conclude con una girata velenosa, ma Perin salva la Juve dal pareggio. intorno al 70′ Di Marco protagonista prima con tiro a fil di palo e poi con due angoli consecutivi allontanati da difesa bianconera

Inter attacca a testa bassa e la Juve ha alcune opportunità x arrivare al terzo goal.

Inter trova il pari su rigore

Nuova svolta nella partita al settantottesimo Lautaro fermato da Bonucci in modo irregolare l’arbitro Valeri indica il dischetto del rigore. Dagli undici metri Calhanoglu indirizza nel sette, nulla da fare per Perin. Due a due e manca una decina di minuti alla fine.

Poi più nulla fino al novantesimo, se si escludono alcune sostituzioni fatte dall’Inter, in attesa di giocarsi tutto ai supplementari.

Esultanza dei nerazzurri al termine dell’incontro

Inter in vantaggio con doppio Peresic

L’Inter torna in vantaggio con il secondo rigore della partita per un intervento falloso di De Light. Trasforma Peresic con un tiro alla destra di Perin. Dopo tre minuti lo stesso Peresic porta a 4 le reti nerazzurre concludendo alla perfezione un contropiede micidiale.

Finale con nervosismo in campo e tra le panchine, con qualche provocazione di troppo da entrambe le formazioni. La Juve dopo l’uscita al 100′ di Dybala non è più riuscita a rendersi pericolosa e cosi dopo tanti anni la stagione bianconera si conclude amaramente, senza mettere nessun trofeo nella bacheca societaria.