Inter e Juve questa sera al Meazza per la finale di Coppa Italia

Inter e Juventus questa sera scendono in campo allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano. E’ la semifinale di ritorno della Coppa Italia, che permetterà alla vincitrice di approdare all’ultimo atto della manifestazione, che si disputerà il 24 maggio all’Olimpico di Roma e che lo scorso anno fu vinta dai nerazzurri. Il fischio d’inizio dell’attesa partita è alle 21.

E’ un match molto atteso, che all’andata è terminato in pareggio 1-1, sia per la storica rivalità tra le due società, sia per gli strascichi della partita precedente che nel finale ha visto molto nervosismo e scintille in campo.

Quella di questa sera è una sfida da dentro o fuori; infatti in caso di parità dopo i tempi regolamentari, si giocheranno i supplementari; se questi non decretassero una vincente, si ricorrerebbe ai calci di rigore.

E’ impossibile fare un pronostico, anche se la squadra di Inzaghi si fa preferire, perchè pare aver recuperato una buona condizione, dopo un inizio di primavera piuttosto appannato, grazie alla netta vittoria in campionato contro l’Empoli e soprattutto la conquista della semifinale di Champions League con il successo sui portoghesi del Benfica.

La Juventus dal canto suo, ha il morale alto per aver recuperato la terza posizione in classifica dopo l’annullamento (temporaneo) della penalizzazione di 15 punti, ma è reduce dall’amara sconfitta di domenica in campionato contro la capolista Napoli.

Sugli spalti del Meazza i tifosi si faranno sentire e davanti alla Tv, diretta su Canale 5, i supporter consumeranno riti propiziatori, come è il caso di un gruppo di interisti che ingannerà l’attesa cucinando un particolare risotto.

Queste le probabili formazioni delle squadre che scendono in campo nella partita arbitrata da Doveri di Roma

Inter: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore, Simone Inzaghi.

Juventus: Perin; Danilo, Bonucci, Bremer; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Chiesa. Allenatore, Massimiliano Allegri.