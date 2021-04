Io Apro e Riaperture: oggi giornata decisiva, il Governo lavora sulle date

Si attendeva da tempo questa giornata, specie dopo le ultime proteste di IoApro dinanzi a Montecitorio lunedì scorso e l’incontro avvenuto tra i rappresentanti e il sottosegretario al MEF Claudio Durigon. Il Governo ascoltate le richieste delle varie categorie coinvolte, in seguito vi metteremo la lista di quelle presentate da IoApro, e a fronte degli ultimi dati relativi all’indice Rt di contagio che é in discesa in molte Regioni d’Italia sta valutando un possibile ritorno alla normalità e dunque alle riaperture.

Specie di quelle attività che hanno avuto la peggio negli ultimi mesi, già dal 26 aprile si stanno ipotizzando possibili riaperture e da maggio si rumoreggia anche un ritorno a scuola in presenza del 100%. Oggi comunque le notizie certe verranno date direttamente dal Governo che al momento sta giusto tenendo un vertice su tali temi. Nello specifico vediamo le richieste poste da Io Apro

Io Apro su riaperture: Oggi il Governo si gioca la sua credibilità

Così Umberto Carriera, uno degli organizzatori di IoApro, ospite anche ieri all’Aria Che Tira da Myrta Merlino, ha scritto sul suo profilo Facebook:

” Oggi il governo si gioca tutta la sua credibilità. Di seguito le richieste che Io apro ha fatto nell’incontro tenutosi al Mef il 12 aprile scorso:

Riapertura delle attività in sicurezza con i protocolli già approvati dal Cts, senza fasce orarie dal 26 aprile;

Nuovo “Decreto sostegni” (andrà in aula la prossima settimana) aumento da 10 a 40 miliardi euro ;

; No Pass Vaccinale (piuttosto rimaniamo chiusi, ma vogliamo essere liberi di accogliere nelle nostre attività tutti i clienti);

(piuttosto rimaniamo chiusi, ma vogliamo essere liberi di accogliere nelle nostre attività tutti i clienti); No uso esclusivo di carte di credito;

Dimissioni Speranza.

Nei giorni scorsi, invece, uno degli iscritti alla pagina ‘Io Apro’ ha voluto rendere noto agli altri colleghi di ‘sventura’ le possibili indicazioni verso cui parrebbe propendere il Governo nel caso di riapertura.

Riaperture: le possibili regole imposte dal Governo

Il servizio é stato trasmesso come si evince dalla foto postata, che qui ripresentiamo, in Tv da Rai News 24, che ha titolato il servizio ‘ Covid 19: La vita Nuova’, eccovi le regole indicative:

Distanziamento

Pulizia due volte al giorno

Disinfettante per clienti

Pagamento elettronico

Mascherine

Guanti usa e getta

1 per volta in 40 metri quadri

Percorsi di entrata ed uscita

Come si evince dalla foto e dall’indicazione in rosso, una su tutte le regole che non potrebbero essere accettate dai ristoratori, che infatti tra le richieste presentate al Mef avevano giusto chiesto al punto 4: ‘No uso esclusivo di carte di credito‘. Ieri anche Matteo Salvini ha richiesto al Governo di valutare le riaperture almeno nelle zone che torneranno al essere gialle, é giusto poter tornare a vivere, ha detto rispondendo alle domande dei vari giornalisti presenti, almeno nelle zone d’Italia ove l’indice di contagio é sceso.

Non resta che attendere la data certa o la road map delle riaperture che il Governo dovrebbe indicare giusto oggi, vi terremo certamente informati