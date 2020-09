Iran “Gli Usa non ci imporranno le sanzioni dell’Onu”

TEHERAN. I tentativi degli Stati Uniti di reintrodurre le sanzioni contro l’Iran al Consiglio di Sicurezza dell’Onu sono destinati a fallire. Lo ha detto oggi il presidente iraniano Hassan Rohani durante una riunione del suo gabinetto, assicurando che la diplomazia di Teheran sta lavorando per fermare questa “campagna di propaganda degli Usa”.

Rohani ha inoltre sottolineato il sostegno all’accordo sul nucleare del 2015 ribadito ieri dalla commissione congiunta che vigila sull’intesa, riunita a Vienna.

“Gli Stati Uniti volevano sconfiggerci economicamente e farci arrendere, ma oggi vediamo come, nonostante gli ostacoli temporanei alle nostre relazioni economiche e commerciali dovute al coronavirus, la Banca centrale ha impiegato 14,5 miliardi di dollari per fornire beni essenziali alla popolazione” e l’economia iraniana è calata in questo periodo di crisi “solo del 3%”, ha aggiunto il presidente della Repubblica islamica, citato dall’Irna.