Il popolo dei social come si sa è sempre pronto a ironizzare sui personaggi più in vista del mondo dello spettacolo, dello sport e della politica. Dopo il successo mondiale riscosso dal senatore statunitense Bernie Sanders, che si era presentato con delle originalissime muffole alla cerimonia di insediamento di presidente Joe Biden, da qualche ora a questa parte un nuovo fenomeno sta imperversando nei social degli utenti italiani: si tratta di meme ironici che hanno come protagonista il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi.

Gli internauti si sono scatenati nel postare immagini surreali, correlati da descrizioni divertenti, sulle fantomatiche e improbabili imprese dell’ex presidente della Bce, il tutto accompagnato dall’hashtag #quellavoltachedraghi, che ha scalato in brevissimo tempo la classifica dei trend. La dinamica è molto simile a quella di altri meme del recente passato che ironizzavano su personalità del calibro di Chuck Norris, Papa Francesco o il premier russo Vladimir Putin e sulle loro imprese ai limiti dell’impossibile.

I tweet più divertenti con l’hashtag #quellavoltachedraghi

Ha ragione da vendere il noto giornalista radiocronista sportivo Riccardo Cucchi che con specifico riferimento al meme su Draghi afferma: “Twitter è un posto meraviglioso. E pieno di persone che sanno che l’ironia può salvarci. Sto ridendo con gusto. Grazie a tutti. Davvero“. Tra i tweet più popolari solo in forma scritta quelli più divertenti sono i seguenti:

#quellavoltacheDraghi ricevette una banconota falsa di resto, la firmò con la stilografica e la ridiede al truffatore;

#quellavoltacheDraghi ritrovò il centro di gravità permanente e lo restituì a Battiato;

#quellavoltacheDraghi si svegliò tardi e il sole lo aspettò prima di sorgere;

#quellavoltacheDraghi convinse Maometto e la montagna ad incontrarsi a metà strada. #quellavoltacheDraghi mise una moneta da un euro nel carrello e all’uscita ci trovò una banconota da cento.

Abbiamo selezionato alcuni dei tweet più divertenti, con relative immagini, correlati dall’hashtag #quellavoltachedraghi caratterizzati da riferimenti inerenti il passato di Draghi, la carriera in Bce e la guida della Banca d’Italia, per non parlare dei richiami a famose imprese sportive, all’universo cinematografico, serie tv, cartoni animati e alla televisione in generale, alla religione, alla storia d’Italia, all’arte, alla musica e addirittura ad una somiglianza con l’ex membro del gruppo Proletari armati per il Comunismo Cesare Battisti.

Addirittura alcuni utenti di Twitter hanno immaginato che il presidente del Consiglio incaricato sia stato d’ispirazione a Jeff Bezos e Elon Musk per la creazione dei colossi Amazon e Tesla.

"#quellavoltacheDraghi con Monti fregarono il governo a Berlusconi " pic.twitter.com/GPWYrdxbU2 — Antonio Benn¥ (@benq_antonio) February 5, 2021

#quellavoltacheDraghi prese paura di una tedesca con il culo fuori. pic.twitter.com/Xa9AQ4dsH4 — Lelisa (@PseudoEly) February 5, 2021

#quellavoltacheDraghi affrescò la cappella Sistina utilizzando Microsoft Paint pic.twitter.com/TaAu7SVUFK — Padre Pixel (@padre_pixel) February 4, 2021

Tra gli altri, pare che Draghi, nella notte tra il 5 e il 6 maggio 1860, con circa mille volontari, si sia imbarcato a Quarto alla volta di Marsala.#quellavoltacheDraghi pic.twitter.com/KAqV6zsBg1 — STen (@ilTeneggio) February 5, 2021

#quellavoltacheDraghi perdonò Papa Francesco per aver schiaffeggiato la cinese. pic.twitter.com/47K7eQggKz — Lorenzo (@LolloFonzie) February 5, 2021

#quellavoltacheDraghi disse a Gorbaciov che c’erano gli incentivi al 110% sulla ristrutturazione pic.twitter.com/2Yjt1Elqg4 — Giovanni Longo (@giolongoo) February 5, 2021

#quellavoltacheDraghi si trasformò in Cesare Battisti da giovane pic.twitter.com/W7qXVU2PNP — ilaria sanna (@ilariasanna) February 4, 2021

#quellavoltacheDraghi ricevette una banconota falsa di resto, la firmò con la stilografica e la ridiede al truffatore. — ibico (@ibico75) February 4, 2021

#quellavoltacheDraghi mi aveva autografato la banconota da 20 euro che ora vale 50!!! pic.twitter.com/EGwiISF7oA — Magiogioh (@magiogioh) February 5, 2021

#quellavoltacheDraghi riportò in vita Goku e tutti gli abitanti della terra. pic.twitter.com/KnyYVzJBUf — NUCCIO ZICARI (@NUCCIOZICARI_Nz) February 5, 2021

#quellavoltacheDraghi si è trasformato in un razzo missile con circuiti di mille valvole… pic.twitter.com/2XOxq1utxy — GIUSEPPE PETROSILLO (@peppe844) February 4, 2021

#quellavoltacheDraghi ebbe una relazione con Daenerys Targaryen e nacquero 3 draghetti… pic.twitter.com/r4zz5sRLjS — Al_Seth (@AlSeth3) February 4, 2021

#quellavoltacheDraghi parlò di un'idea sulle auto elettriche ad un amico… pic.twitter.com/ppfq2gATE6 — Francesco Sgnaolin (@Sgnoogle) February 5, 2021

#quellavoltacheDraghi… con quel naso che tagliava il vento. pic.twitter.com/l6dzrOH6eW — Maurizio Neri (@maurizioneri79) February 4, 2021

#quellavoltacheDraghi ha scoperto che aveva ucciso l'uomo ragno nella canzone degli 883… pic.twitter.com/DrIAO9LtOJ — GIUSEPPE PETROSILLO (@peppe844) February 4, 2021