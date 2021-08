Israele: test Covid per i bambini dai 3 ai 12 anni

A pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico, è stata lanciata una campagna per studiare gli anticorpi sviluppati dai più piccoli non vaccinati a partire dai tre anni.

Il ritorno a scuola si avvicina in Israele e il governo ha lanciato, dadomenica 22 agosto, una campagna di test sierologici per bambini dai 3 anni in su, al fine di studiare gli anticorpi sviluppati dai giovani non vaccinati. Nonostante l’aumento dei contagi nel Paese, legati alla variante Delta, il governo vuole evitare di posticipare l’inizio dell’anno scolastico, previsto per il primo settembre.

In Israele si stanno vaccinando i bambini di età superiore ai 12 anni e questa campagna di test sierologici è rivolta ai bambini di età compresa tra 3 e 12 anni. Secondo il ministero dell’Istruzione, questi test studieranno gli anticorpi sviluppati da questi bambini se sono già stati infettati. In questo modo, i più piccoli che hanno sviluppato abbastanza anticorpi non saranno costretti ad isolarsi anche se hanno avuto contatti con una persona infetta, limitando così i problemi nelle scuole.

Programma pilota tra la comunità ultraortodossa

In una dichiarazione il sindaco di Gerusalemme Moshe Leon ha invitato i genitori a portare i loro figli a fare il test gratuito. La campagna di test è condotta congiuntamente dai ministeri della sanità e dell’istruzione e dall’esercito israeliano. Un programma pilota tra la comunità ultra-ortodossa la scorsa settimana ha scoperto che circa un bambino su cinque aveva sviluppato anticorpi.

Il mese scorso, il direttore generale del ministero dell’Istruzione, Yigal Slovik, ha affermato che la chiusura delle scuole lo scorso anno aveva causato “danni sociali ed emotivi” agli studenti, con “un aumento del 44% del rischio suicidio”.

In totale, in Israele sono state ufficialmente registrate più di 970.000 contaminazioni, tra cui più di 6.700 morti. Più di 5,4 milioni di persone hanno ricevuto due dosi del vaccino, il 58% della popolazione e circa 1,2 milioni un terzo.