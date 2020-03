“La curva ci dice che siamo al plateau, non vuol dire che abbiamo conquistato la vetta e che è finita ma che dobbiamo iniziare la discesa e la discesa si comincia applicando le misure in atto“. Lo ha affermato il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro alla conferenza stampa all’Istituto sul punto epidemiologico dell’epidemia.

L’Istituto Superiore di Sanità in queste ore è stato coinvolto in una polemica che vede protagonista il governatore lombardo Attilio Fontana e la tanto attesa certificazione dell’Iss a un’azienda lombarda in grado di produrre 900mila mascherine al giorno: “Purtroppo l’Iss ha detto che la prima riunione per valutare questa mascherina è stata rinviata alla settimana ventura. Da lì inizia questo iter che mi auguro possa essere reso rapido. Io credo che non si debba dire ‘diamo una risposta tra qualche settimana’ pensando di farci un piacere, ma che si dovrebbe dire ‘vi diamo una risposta tra qualche ora’“.

Il governatore della Lombardia Attilio Fontana (Twitter)

Il presidente della Regione Lombardia ha poi rincarato la dose: “A meno che non si siano ancora resi conto che siamo in un periodo di emergenza, visto che comunque le mascherine nessuno ce le dà. Almeno ci diano l’autorizzazione a produrle“, ha infine aggiunto.