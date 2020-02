Istanbul, aereo finisce fuori pista: rischiata la strage, ma non ci sono morti

ISTANBUL. Non ci sono vittime al momento ma 52 feriti, tra cui i due piloti gravissimi, tra i 177 passeggeri a bordo dell’aereo della compagnia turca Pegasus Airlines che oggi si è spezzato in due dopo essere uscito di pista all’atterraggio all’aeroporto Sabiha Gokcen di Istanbul. Lo riferisce il ministro dei Trasporti turco, Cahit Turan. Non sono chiare le cause dell’incidente. Tra i ferti anche tutti gli altri quattro componenti dell’equipaggio.