Istat: a gennaio 2023 cala la fiducia da parte dei consumatori

In crescita invece la fiducia da parte delle imprese, trend positivo per il terzo mese consecutivo

Il clima di fiducia delle imprese aumenta per il terzo mese consecutivo, mentre quello dei consumatori torna a diminuire dopo due mesi consecutivi di crescita. Lo afferma l’Istat nell’ultimo report relativo al mese di gennaio 2023.

L’Istituto spiega che la perdita di fiducia da parte dei consumatori è dovuto principalmente ad un’evoluzione negativa delle opinioni sulla situazione personale. A gennaio 2023 si stima una diminuzione dell’indice del clima di fiducia dei consumatori (da 102,5 a 100,9) e un aumento dell’indice composito del clima di fiducia delle imprese (da 107,9 a 109,1).

Opinioni positive solo sulla situazione economica generale e sulla disoccupazione

Nello specifico tutte le serie componenti l’indice di fiducia dei consumatori sono in peggioramento eccetto le aspettative sulla situazione economica generale e quelle sulla disoccupazione.

I quattro indicatori calcolati mensilmente a partire dalle stesse componenti riflettono le variazioni registrate dalle singole variabili: il clima economico e il clima futuro aumentano (rispettivamente da 106,3 a 107,6 e da 108,2 a 108,6); il clima personale e quello corrente calano, nell’ordine, da 101,2 a 98,6 e da 98,6 a 95,7.

Clima di fiducia a gennaio 2023 delle imprese: positivo in tutti i settori eccetto in quello del commercio al dettaglio

Mentre per quanto concerne il clima di fiducia da parte delle imprese il miglioramento è trainato soprattutto dal comparto dei servizi e da quello dell’industria. In particolare, i servizi di mercato e le costruzioni registrano gli incrementi più marcati (l’indice passa da 102,4 a 104,2 e da 156,6 a 158,8 rispettivamente); nella manifattura si stima un aumento dell’indice da 101,5 a 102,7. Mentre il commercio al dettaglio è l’unico settore nel quale la fiducia è in peggioramento (l’indice passa da 112,4 a 110,3).

Torna alla homepage per leggere altre interessanti notizie