Italia saluta l’arrivo dell’estate con la Festa della Musica

La Festa della Musica che lunedi 21 giugno, annuncia l’arrivo dell’estate, si svolge in tutta Italia, regalando al Paese una bellissima colonna sonora fatta di linguaggi e suoni molti diversi. Sono coinvolte piazze, teatri, saloni di 592 città e paesi, con circa 6 mila musicisti impegnati ad offrire la loro arte. L’iniziativa culturale e sociale della Festa della Musica è organizzata da Ministero della Cultura e Associazione italiana per la Promozione della Festa della Musica

L’evento principale è a Roma, dove per l’intera giornata del 21 giugno, in più zone della città, vi sono esibizioni di professionisti e di appassionati: per tutti c’è la possibilità di esibirsi fino alle 24 negli esercizi pubblici o nei propri spazi privati. All’insegna della nuova visione della Festa, di cui l’Amministrazione comunale si è fatta promotrice dal 2017, verrà dato spazio alla creatività e alla vena artistica dei cittadini, invitati a mettersi in gioco e a farsi “sentire”. Un modo per celebrare la musica ovviamente, in generale le arti, e la ripartenza, in tutti i quartieri.

Il Teatro di Roma – Teatro Nazionale e Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, alle 19,30, proporranno in streaming l’evento Tutto Cinema. Musica dal Teatro di Marcello, in collaborazione con Roma Tre Orchestra. Dall’antico teatro romano, un viaggio sulle note e nelle memorie, tra composizioni di quattro artisti italiani Premio Oscar Nino Rota, Ennio Morricone, Nicola Piovani e Dario Marianelli. In scena, i musicisti Pietro Roffi, alla fisarmonica, e Flavio Nati, alla chitarra.

Eccolo allora The Godfather Waltz e Love Theme di Nino Rota da Il Padrino, Childhood and Manhood e Se di Ennio Morricone da Cinema Paradiso, Buongiorno principessa e Beautiful that way di Nicola Piovani da La vita è bella. Di Marianelli sarà eseguita, in prima assoluta, la “Suite” tratta dalle musiche scritte per Pinocchio di Matteo Garrone, registrata da Roma Tre Orchestra, di cui Roffi ha inciso la parte della fisarmonica nella colonna sonora originale. Un vero e proprio omaggio ai maestri e un’occasione per riascoltare alcune delle più celebri e amate pagine di musica da film: da Charlie Chaplin, con Smile da Modern times, a Yann Tiersen, con Comptine d’un autre été: l’après-midi e La valse d’Amélie da Il favoloso mondo di Amélie, passando per un altro premio Oscar, Luis Bacalov, con Love Theme per Il Postino, e senza dimenticare Oblivion di Astor Piazzolla da Enrico IV e Recuerdos de la Alhambra di Francisco Tarrega da Giochi proibiti. Il concerto si potrà seguire in streaming sulla pagina Facebook di Culture Roma, sui siti www.culture.roma.it, www.culture.roma.it/festadellamusicaroma e sui canali social di Sovrintendenza e Teatro di Roma.

Sul sito internet www.festadellamusica.beniculturali.it si possono trovare tutti gli appuntamenti Roma e degli altri centri che partecipano alla coinvolgente kermesse musicale