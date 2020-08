James Murdoch si e’ dimesso dal board di News Corp per divergenze su decisioni

WASHINGTON. James Murdoch si e’ dimesso dal board di News Corp, lasciando definitivamente ogni ruolo formale nell’impero dei media fondato da suo padre Rupert Murdock.

“Le mie dimissioni sono dovute a divergenze sulla pubblicazione di alcuni contenuti editoriali e su altre decisioni strategiche”, ha spiegato James Murdoch in una nota. James, 47 anni, e’ il piu’ giovane dei figli del magnate australiano dei media Rupert. Il fratello Lachakn Murdoch e’ dal 2018 il numero uno di Fox Corporation a cui fanno capo Fox News, Fox Business e il resto della rete televisiva di Fox. News Corp, dal cui board si e’ dimesso James, raggruppa invece i giornali dell’impero Murdoch, tra cui quotidiani come il Wall Street Journal e tabloid come il Sun of London e il New York Post, oltre a diverse altre pubblicazioni nel Regno Unito e in Australia.