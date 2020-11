Joe Biden si smarca da Obama e tenta di ricucire l’America dopo le elezioni

“Il mio non sarà un terzo mandato Obama”. Così afferma Joe Biden nella sua prima intervista tv da presidente eletto, che assicura come la sua amministrazione non solo rappresenterà un momento di rottura e di cambiamento radicale con i 4 anni di Donald Trump alla Casa Bianca.

Ma sarà anche una svolta rispetto agli 8 anni passati da vicepresidente accanto all’amico Barack: “Oggi gli Stati Uniti affrontano un mondo totalmente differente”, ha spiegato riferendosi soprattutto alla crisi provocata dalla pandemia di Covid-19.