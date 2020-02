Juve – Inter rinviata come le altre quattro partire previste a porte chiuse

La Lega calcio di Serie A ha ufficializzato il rinvio di Juve-Inter e delle altre quattro partite di questo fine settimana previste a porte chiuse .

Forse la decisione migliore per non mortificare con uno stadio deserto uno dei più grandi appuntamenti del calcio italiano, il “Derby d’Italia” quello fra la Juventus e l’Inter, appunto. Le altre quattro gare sono Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e Udinese-Fiorentina. La finale di Coppa Italia, inizialmente in calendario il 13 maggio, si giocherà il 20.