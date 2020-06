La app immuni è già stata scaricata da 2 milioni da italiani

ROMA. Arcuri, app scaricata da 2 milioni italiani. La app Immuni per il contact tracing, che lunedì inizierà a funzionare in via sperimentale in 4 regioni, “è stata scaricata da 2 milioni di italiani”, ha detto Arcuri.

“E’ una app molto utili e il tracciamento è una componente essenziale per questa fase” ha aggiunto il commissario dicendosi non preoccupato del fatto che ogni regione sta realizzando una propria App. “Quando studiavo mi dicevano che la moneta buona scaccia quella cattiva – ha detto – e sono sicuro che Immuni sarà la più utile per le esigenze”