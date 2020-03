La Bce aumenta il quantitative easing per il 2020 a 120 miliardi

La Bce ha deciso di intervenire in maniera netta sul sistema economico e finanziario europeo ampliando il programma di quantitative easing, sostanzialmente aumentando la moneta in circolazione nei paesi che fanno parte dell’Unione europea. La manovra avverrà attraverso un piano di acquisti netti aggiuntivi di 120 miliardi di euro fino alla fine dell’anno, “garantendo un forte contributo da parte dei programmi di acquisto del settore privato“.

Ad annunciarlo la Banca centrale europea che ha sottolineato come questa decisione “in combinazione con l’attuale programma di acquisto di attività” sarà i grado di sostenere “condizioni di finanziamento favorevoli per l’economia reale in tempi di maggiore incertezza.”

La Bce applicherà condizioni considerevolmente più favorevoli ai maxi-prestiti alle banche Tltro-3 che partono a giugno, “aiutando il credito bancario a chi è più colpito dal coronavirus, in particolare le piccole e medie imprese“.

La situazione a Piazza Affari

Nonostante le misure della Bce a sostegno dell’economia Piazza Affari continua a peggiorare: il Ftse Mib arretra del 6,1% mentre una decina di titoli sono finiti in asta di volatilità. Lo spread tra Btp e Bund schizza in alto dopo l’estensione del Qe annunciata dalla Bce. Il differenziale era a circa 200 punti ed è volato a 228, con un tasso di rendimento per il decennale italiano dell’1,49%.

Norbert Ciuccariello