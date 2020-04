La Camera ha approvato il decreto Cura Italia, ora è legge

La Camera ha approvato il decreto Cura Italia con 229 sì, 123 no e 2 astenuti. Montecitorio ha confermato il testo approvato dal Senato, che è dunque legge.

Attraverso questa legge si darà il via a misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Mentre con 216 voti contrari e 119 favorevoli la Camera ha bocciato l’ordine del giorno di Fratelli d’Italia che chiedeva di “impegnare il Governo a non utilizzare in alcun caso il Mes per far fronte all’insieme delle misure volte a contrastare l’attuale emergenza” Coronavirus. Il governo aveva espresso parere contrario.

Giorgia Meloni ha espresso la propria delusione per bocciatura del odg attraverso un piccato Tweet al quale è allegato un video nel quale alcuni parlamentari FdI accusano i colleghi pentastellati di essere dei ‘venduti’: “Questo è il voto appena tenutosi in Parlamento sull’odg di Fratelli d’Italia che diceva “l’Italia non acceda in alcun caso al Mes”. L’odg è stato respinto, ovviamente con i voti della sinistra, ma anche con quelli del M5S che anche stavolta TRADISCE ed esegue ordini Pd. Vergogna.”

Carlo Saccomando