La chiesa cattolica romana fa una “Alleanza” e dona 1 milione per i bisognosi

Con il progetto “Alleanza per Roma” la chiesa cattolica dona 1 milione ed impegna anche il Comune di Roma e la Regione Lazio a stanziare una somma analoga, creando cosi un tesoretto da destinare a chi è maggiormente in difficoltà

L’atto istitutivo è stato firmato nel Vicariato della capitale con il protocollo d’intesa “Alleanza per Roma” che prende spunto dal Fondo voluto da Papa Francesco. Presenti il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e la sindaca Virginia Raggi. Circa 1.800 famiglie saranno aiutate a uscire dalla povertà.

Il Vicariato, su iniziativa dello stesso Pontefice ha con questo obiettivo istituito il “Fondo Gesù Divino Lavoratore” , dotandolo di 1 milione di euro. Anche le amministrazioni di Roma Capitale e Regione Lazio contribuiranno con 500mila euro ciascuna.

I casi di disagio emergeranno “grazie al ruolo attivo svolto dalle “rete territoriale” delle Parrocchie romane, attraverso criteri e procedure che saranno più dettagliatamente definiti in un apposito “Disciplinare”, realizzato dalla Caritas Diocesana di Roma.

“Questa Alleanza per Roma è un’ancora di salvezza per chi rischia di non farcela. È molto importante che avvenga in spirito di concordia in questo momento” – lo ha detto il presidente, Nicola Zingaretti, intervenendo a Palazzo Lateranense per la presentazione dell”Alleanza per Roma’, lanciata dalla diocesi, in collaborazione con il Comune e la Regione: “è il momento di dimostrare che siamo una comunità forte, compatta, unita” – ha aggiunto Zingaretti.

