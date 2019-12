La Dea cala il pokerissimo contro un “modesto” Milan

BERGAMO. Troppa Atalanta per questo Milan. La squadra nerazzurra riscatta i tre punti lasciati per strada a Bologna e vince la sfida con il Diavolo sotto tutti i punti di vista. Cinque a zero il risultato finale per i bergamaschi. Per il Milan una cinquina che fa malissimo. Più fame di punti, più determinazione, più ritmo e soprattutto più qualità da parte dell’undici di Gasperini, mentre la squadra di Pioli non entra mai in gara.

I bergamaschi partono forte e sbloccano con una magia di Gomez. Dopo un’ora di gioco, nel giro di due minuti, Pasalic e Ilicic aumentano il vantaggio. Al 72’ lo sloveno firma la doppietta personale, prima del 5-0 definitivo ad opera del neo-entrato Muriel. Milan mai in partita e all’ottava sconfitta in campionato dopo 17 giornate: non perdeva con 5 gol di scarto dal maggio 1998 contro la Roma.

Atalanta-Milan 5-0

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Pasalic, Gosens (88′ Hateboer); Gomez (88′ Freuler), Malinovskyi; Ilicic (80′ Muriel). All. Gasperini

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez (46′ Calabria); Kessié, Bennacer, Bonaventura (66′ Piatek); Suso (84′ Castillejo), Leao, Calhanoglu. All. Pioli

Reti: 10′ Gomez, 61′ Pasalic, 63′, 72′ Ilicic, 83′ Muriel

Ammoniti: Musacchio (M), Suso (M), Castagne (A), De Roon (A), Romagnoli (M), Kessié (M)