La Grecia riapre all’Italia, entro fine mese via a tutte le limitazioni

La Grecia a partire da lunedì prossimo, fino alla fine del mese, toglierà in maniera graduale tutte le limitazioni nel confronti dell’Italia. La notizia arriva direttamente da Atene, a seguito dell’incontro tra il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Il ministro greco Dendias si è dichiarato soddisfatto dai dati relativi alla curva epidemica nella Penisola portati l’omonimo ministro italiano che mostrano un quadro della situazione nettamente migliorato rispetto a qualche settimana fa.

“Sono contento che l’amico Dendias mi abbia rassicurato sul fatto che la Grecia aprirà all’Italia sicuramente entro la fine del mese, eliminando qualsiasi tipo di blocco e obbligo di quarantena per gli italiani con l’impegno a valutare, in base ai dati, una riapertura già dalle prossime settimane“, le parole del titolare della Farnesina.

Una spiaggia greca (Twitter)

“Tutte le attività” commerciali italiane impegnate nel turismo si sono “attrezzate” per “ricevere i turisti in sicurezza“, ha sottolineato Di Maio. L’Italia, ha ribadito il ministro, a livello europeo chiede che vi siano in materia di turismo “regole e criteri uniformi per la mobilità” e non soluzioni bilaterali o ad hoc “non appropriate“, perché frammetare il mercato del turismo non gioverebbe a nessuno.

Inoltre nel corso del vertice Italia e Grecia hanno siglato l’accordo di delimitazione delle ZEE. Attraverso la firma di questo documento l’Italia offre un importante supporto ai diritti sovrani della Grecia, sulla via della stabilizzazione del Mediterraneo, e del rafforzamento delle relazioni bilaterali.

Norbert Ciuccariello