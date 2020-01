La Juve batte il Parma e consolida il primato in classifica

TORINO. Cristiano Ronaldo non si ferma. Segna i gol numero 15 e 16 del suo campionato e trascina la Juventus a +4 sull’Inter. All’Allianz Stadium i bianconeri battono 2-1 il Parma grazie alla doppietta del portoghese. Inutile la rete di Cornelius: il danese, entrato al posto di Inglese, aveva pareggiato di testa a inizio ripresa. Un’illusione durata 3 minuti. Poi ci ha pensato il solito CR7 (su assist di Dybala) a rimettere le cose a posto). E la Juve abbozza la prima fuga della stagione. Partita incolore invece per Kulusevski, avversario della Juve per una notte e promesso sposo bianconero da giugno.

Juventus-Parma 2-1

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro (21′ Danilo); Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey (59′ Higuain); Dybala (80′ Douglas Costa), Ronaldo. All. Sarri.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella (66′ Sprocati), Hernani; Kulusevski (88′ Siligardi), Inglese (44′ Cornelius), Kurtic. All. D’Aversa.

Reti: 43′ e 58′ Ronaldo (J), 55′ Cornelius (P).

Ammonito: Kurtic (P)