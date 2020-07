La Lega esorta Forza Italia “Le elezioni sono l’unica via di uscita”

ROMA. La via maestra sono le elezioni. Mandare a casa un governo che blocca tutto è vitale per il futuro dell’Italia, certo sul MES la posizione di Forza Italia è contro l’interesse nazionale italiano. Questa l’esortazione della Lega a Silvio Berlusconi, invitandolo a rompere gli indugi in merito.

“Forza Italia è la forza di opposizione che si sta distinguendo per un atteggiamento più costruttivo e anche più responsabile. Non vorrei offendere le altre forze di opposizione”, ha detto il premier Giuseppe Conte rispondendo alle domande dei giornalisti. Ma sarebbe forse più opportuno che Conte si adoperasse per dare risposte concrete al Paese, invece che distribuire pagelle e pareri sull’opposizione,, fra l’altro snobbata e ignorata nelle sue numerose proposte avanzate.

Norbert Ciuccariello