La prima auto ha attraversato il nuovo ponte di Genova

Questa mattina per la prima volta dalla sua costruzione un’automobile ha attraversato il nuovo ponte di Genova. Lo ha reso noto Webuild, il gruppo costruttore che ha realizzato i lavori, svelando che a bordo del mezzo c’era Pietro Salini, Amministratore delegato della società.

Per l’evento erano presenti anche il leader della Lega Matteo Salvini con il governatore Giovanni Toti e il commissario Marco Bucci, oltre al deputato della Lega Edoardo Rixi, ex viceministro delle Infrastrutture durante il governo Conte I. Sabato scorso, Bucci e Toti erano andati sul ponte per la prima volta dalla sua costruzione. Avevano parcheggiato le auto e lo avevano attraversato a piedi.

Matteo Salvini in visita al nuovo ponte di Genova (Twitter)

Il presidente della Liguria ha voluto ringraziare pubblicamente Salvini e Rixi per il fondamentale contributo fornito per la nascita e lo sviluppo del Decreto Genova in quanto senza il loto apporto il decreto “non sarebbe stato lo stesso e il modello Genova sarebbe rimasto sulla carta.” Toti ha poi aggiunto “Oggi la nostra città ha un nuovo ponte costruito in tempi record, un simbolo dell’Italia in cui le cose si realizzano, se lo si vuole davvero. Un modello che non può restare chiuso a Genova e in Liguria ma deve essere applicato a tutte le opere ancora ferme nel nostro Paese.”

Mentre il numero uno del Carroccio ha voluto in primis elogiare il lavoro operai della Baretto a Masone, in seguito si è soffermato sul modello genova definendolo come esempio da seguire per le opere di tutta Italia, da Nord a Sud: “Poche parole, meno burocrazia, più strade e meno tasse, più ascolto nelle fabbriche, meno passerelle in villa. Velocità, trasparenza e anche sostenibilità ambientale. Il modello CGIL delle lungaggini e dei tempi infiniti lo lasciamo al passato.“

Modello Genova, burocrazia zero ed ecco il nuovo ponte. Velocità, trasparenza e anche sostenibilità ambientale. Questo è l’esempio da seguire per le opere di tutta Italia, da Nord a Sud. Il modello CGIL delle lungaggini e dei tempi infiniti lo lasciamo al passato. pic.twitter.com/BJCyEMqxhP — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 22, 2020

È intervenuto anche il commissario per la ricostruzione del ponte sul Polcevera e sindaco di Genova, Marco Bucci, che durante una visita al cantiere ha affermato: “Abbiamo urgenza di sapere a chi dobbiamo consegnare il ponte e chi si dovrà occupare del collaudo finale. È un passaggio obbligato per aprire il ponte, mentre il collaudo statico e tutti gli altri collaudi li faremo noi. Se non arriveranno risposte, ho già detto che siamo pronti a risalire il Tevere in barca“.

Norbert Ciuccariello