La Rimbamband, celebre band di musicisti pugliesi che fa dell’umorismo uno dei suoi principali punti di forza, ha da poco pubblicato su YouTube e sui propri canali social un nuovo esilarante video: si tratta della parodia del brano “Zitti e Buoni” dei Måneskin, brano vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo e dell’Eurovision Song Contest 2021 di Rotterdam.

Con questa parodia il gruppo intende celebrare la giovane rock band italiana per il successo conseguito a livello continentale e sbeffeggiare coloro i quali hanno accusato il frontman, Damiano David, di aver fatto uso di droga durante la finale. In particolar modo vengono presi di mira i francesi, che più di tutti speravano nella squalifica dell’Italia per poter aggiudicarsi il premio.

Quest’ultimo brano è stata realizzato da 4 dei 5 componenti della band pugliese: Raffaello Tullo, Renato Ciardo, Nicolò Pantaleo e Vittorio Bruno. All’appello manca il solo Francesco Pagliarulo. Il post che accompagna il video pubblicato su Facebook recita così:

“Ciao, siamo i Måneskin. La prossima volta che i francesi ci infangano, diventiamo violenti. E da Maneskin, diventiamo maneschi. Per ora ci accontentiamo di cantargliene 4. Chi non condivide è francese”.

Le accuse lanciate a Damiano e il test antidroga

La querelle era partita dopo la segnalazione di un utente che su Twitter aveva pubblicato l’immagine di Damiano chino su un tavolino e aveva ipotizzato che il cantante stesse sniffando cocaina. Immediatamente la Francia ha cavalcato il fiume delle polemiche, chiedendo l’immediata squalifica della band. I Måneskin durante la conferenza stampa immediatamente successiva alla kermesse canora hanno immediatamente respinto le accuse. Nei giorni seguenti Damiano si è sottoposto in Italia ad un test antidroga che è risultato negativo, attestando la falsità delle gravi accuse.

Questa volta ai francesi tocca ammettere la sconfitta e la brutta figura

Come se non bastasse qualche internauta francese dopo la notizia del test antidroga risultato positivo ha messo in dubbio la veridicità del risultato chiedendo se fosse stato effettuato a Napoli. Come a voler significare che fosse stato contraffatto ad arte. Bisogna inoltre sottolineare che una frase del genere denigra una straordinaria città ammirata in tutto il mondo come il capoluogo campano e i suoi abitanti. Una battuta della quale avremmo volentieri fatto a mano. Ma la sconfitta brucia ancora in terra transalpina, soprattutto se a vincere sono i cugini italiani.