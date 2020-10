Da domani la Francia sarà in lockdown ma le scuole restano aperte

Tunisia, adottate nuove misure restrittive per prevenire il contagio

Messico, 59 corpi sono stati trovati in fosse comuni, in zona c’è guerra fra cartelli

Petrolio con le quotazioni in caduta libera, ritorna la paura del covid-19

Vietato passeggiare dalle 21 alle 6 a Genova ma per il sindaco “Non è coprifuoco…”

Taxisti in corteo per protestare contro le limitazioni previste