La straordinaria esibizione di Martin Garrix sulle acque olandesi

Nonostante l’attenzione sia ancora alta in tutta Europa, Olanda compresa, ieri sera Martin Garrix è stato protagonista di uno straordinario djset dal vivo: l’insolita esibizione ha avuto luogo a bordo di una barca che ha solcato le acque olandesi.

Mulini a vento, case galleggianti, mucche brucanti su immensi campi verdi attraversati dall’acqua, fantasmagorici jet lev (jet pack a propulsione ad acqua) e una numerosa schiera di imbarcazioni al seguito di quella capitanata da Garrix hanno fatto da sfondo ad una delle performance più belle ed originali degli ultimi tempi sulla scena dance internazionale. Senza dimenticare che durante l’ora e dieci di esibizione si è assistito al tramonto, che ha reso questo live show ancora più epico.

Il live è stato aperto con un brano inedito di Mesto & Justin Mylo “When We’re Gone” mixato con il pezzo “In The Name Of Love” di Garrix & Bebe Rexha. Durante il dj set sono stati eseguiti in totale 25 brani tra cui cavalli di battaglia come “High On Life” , “Forever” e “Waiting For love” di Avicii solo per citarne alcuni.

Va ricordato da il dj olandese durante il lockdown obbligato a causa dell’emergenza Covid-19 non è stato con le mani in mano: durante la quarantena ha voluto allietare i propri fans, e non solo, esibendosi più volte dal balcone della sua abitazione e dalla celebre A’DAM Tower di Amsterdam.

Garrix sull’evento ha dichiarato: “Volevo fare qualcosa del genere da molto tempo. Soprattutto ora, in un periodo nel quale mi è impossibile viaggiare e fare spettacoli, mi è sembrata l’occasione perfetta per poterlo finalmente fare. Spero che questa performance possa dare felicità e rappresentare un momento di festa durante il 5 di maggio, dal momento che quest’anno non possiamo celebrarla insieme”. Il 5 maggio in Olanda si celebra la Festa della Liberazione, ovvero il giorno in cui gli alleati liberarono i Paesi Bassi dall’invasione nazista durante la Seconda Guerra mondiale.

Le immagini, che hanno catturato ogni angolo possibile dell’evento attraverso l’utilizzo della tecnologia UHD 4K e 8K, sono state riprese con l’ausilio di droni ed elicotteri messi a disposizione dalla società di produzioni Bad Birds.

Dopo aver assistito all’ennesimo straordinario evento del dj olandese più famoso del mondo la numerosissima schiera di fan si starà sicuramente domandando: “Come riuscirà a stupirci di nuovo?“. La risposta alla domanda è scontata, perché visto il talento e la creatività di Martin Garrix è certo che non smetterà di stupire ancora per molto tempo.

