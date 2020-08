La tentazione del governo di rinviare l’apertura delle scuole e le elezioni

ROMA. “Non ho mai detto che riapertura delle scuole ed elezioni sono a rischio in Italia. Le scuole riapriranno e si sta facendo di tutto per riaprirle in sicurezza. Parlavo di altri Paesi dove la curva dei contagi si è rialzata in modo preoccupante. In Italia, fortunatamente, non è ancora così e dobbiamo fare di tutto per tenere la situazione sotto controllo”.

Lo rileva Walter Ricciardi, dell’ Università Cattolica e consulente del Ministero della salute, in merito al suo intervento durante la trasmissione Agorà Estate. Un duro attacco era arrivato dal presidente della Regione Liguria e vicepresidente della Conferenza delle Regioni e dal leader della Lega. “Tal Ricciardi, consulente del Governo, ventila l’ipotesi di un ulteriore rinvio del voto. Questa eventualità che non può accadere e trovo eversivo che un signore non eletto da nessuno possa anche semplicemente ipotizzare, sarebbe la dimostrazione che il Comitato tecnico scientifico del Governo è un’accolita di inetti pericolosi”, la presa di posizione di Giovanni Toti via fb. “Irresponsabile ipotizzare rinvio delle elezioni e chiusura delle scuole, questo terrorismo danneggia l’Italia. Invece di aprire la bocca, chiudano i porti”, il commento di Matteo Salvini.