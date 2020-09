L’addio a Francesco e Davide sull’aia della grande cascina dove hanno perso lavita

In tantissimi, commossi, in quel luogo che tanti anni li ha visti felici, laboriosi e sereni e, destino atroce, lo stesso luogo dove hanno perso la vita. Un destino atroce e imprevedibile. Si sono svolti nella grande aia della cascina della famiglia Gennero, a Cavallermaggiore (Cuneo), i funerali di Davide e Francesco, i fratelli di 22 e 25 anni morti la scorsa settimana nel silos dell’azienda agricola di famiglia in un incidente sul lavoro.

Sono stati i genitori, il padre Claudio e la madre Daniela, a voler dare l’ultimo saluto ai due giovani nell’azienda agricola che tanto amavano, in frazione Madonna del Pilone.

“Desidero ringraziare tutti coloro che in questi giorni si sono uniti al dolore della famiglia. Sono stati sei giorni terribili, ci siamo sentiti affranti e a sostenerci sono state le centinaia di persone che ci sono state vicine e la Fede“, ha affermato al termine dell’omelia del parroco, don Beppe Brunato. Cavallermaggiore ha dichiarato per la giornata di oggi il lutto cittadino.