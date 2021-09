Lamponi alleati della salute

I lamponi fanno parte dei frutti rossi, come ad esempio i mirtilli o le fragoline di bosco, e sono tipici di questo periodo dell’anno. Sono piccoli nelle dimensioni, ma apportano grandi benefici perché antiossidanti, ipocalorici, ricchi di vitamine e acqua. Contengono inoltre diversi sali minerali quali zinco, rame, ferro, fosforo, potassio e magnesio.

Scopriamo insieme alcune delle loro proprietà.

I lamponi stimolano le difese immunitarie e sono considerati ‘antitumorali’

Questi piccoli frutti sono ricchi di vitamina C, capace di rinforzare il sistema immunitario e, allo stesso tempo, di far sì che il corpo sia resistente alle malattie. Oltre alla vitamina C, contengono anche le vitamine A, B1, B2, B3, B5 E e K, che tra le loro caratteristiche principali hanno quella di prevenire le malattie dell’apparato cardiocircolatorio e favorire il ricambio cellulare. La prevenzione è doppia perché contrastano sia il deterioramento fisico che quello cerebrale. Secondo alcuni studi, poi, i piccoli frutti rossi svolgono un’azione antitumorale, soprattutto grazie all’acido ellagico, presente in grandi quantità.

Lamponi (Pixabay)

Dieta e digestione

I lampioni sono in grado di stimolare la digestione e contrastare l’acidità. Sono ottimi alleati contro i bruciori di stomaco, reflusso o disturbi a livello gastrico. In più, favoriscono la regolarità intestinale, contrastando la costipazione.

Poveri di zuccheri e ricchi di acqua e fibre, contribuiscono a dare una sensazione di sazietà. Per questo sono molto consigliati nelle diete dimagranti. Migliorano, poi, l’aspetto della pelle in quanto antiossidante naturale.

Lamponi contro le infiammazioni

Le sue foglie sono utili per creare degli impacchi, molto utili per alleviare le infiammazioni cutanee causate da eritemi solari o piccole ferite. Introdotti nella dieta, invece, sono in grado di alleviare i dolori articolari, favorendone la guarigione. Questo grazie alla loro azione rinfrescante, diuretica e detox.