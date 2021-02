L’anno a metà del gioco: a picco il fisico, sale l’online. E la spesa?

Un anno particolare il 2020, in particolare per settori come il gioco d’azzardo. Tempo di tirare le somme di un anno maledetto per il gioco fisico ma clamorosamente favorevole per il gioco online, in particolare per il settero dei casinò. Di perdite ce ne sono state eccome ma visto l’andamento da marzo a dicembre del mondo online, basterà a non contare troppe, ingenti perdite dovute alle chiusure?

Sia chiaro, tutti i settori hanno risentito della crisi Covid-19, como sottolinea una rapporto pubblicato recentemente da Confindustria. L’emergenza sanitaria ha piegato tutti, anche il gioco pubblico come è noto. La flessione nei numeri è stata gravissima, le chiusure dei casinò e dei luoghi del gioco fisico hanno piegato in due la filiera. Poi, successivamente, il successo del gioco online ha messo in ombra il tutto. Ma quanto hanno speso realmente gli italiani nelle slot machine online?

La spesa degli italiani nelle slot online per il 2020

Il comparto online è reduce da anni di progressivo sviluppo. Da qui si comprende meglio la caduta attenuata, che di certo da sola non basta a reggere per tutto il settore. Che lentamente rischia di scomparire.

Il gioco fisico, in agenzia, è in vistoso calo. Il comparto online, nei casinò, mantiene comunque alti gli standard. 1,2 miliardi di euro con una crescita del 46,4% rispetto al 2019. Una crescita vertiginosa, imponente, che tiene conto di un dato preciso, legato ai tre mesi di lockdown che hanno azzerato il gioco sul territorio nazionale. In agenzia, nelle sale fisiche, tutto è finito nel settore online. E così sempre più operatori hanno apportato modifiche strutturali, per migliorare l’esperienza di gioco ma anche per mettere maggiormente in sicurezza le piattaforme.

Il lockdown così ha agito sulle emozioni delle persone, aumentandone in alcuni, sparuti casi, anche le dipendenze. Da qui paesi come Spagna e Germania hanno rimodulato il proprio settore online per offrire all’utente la possibilità di giocare in sicurezza. In Italia molti sono stati gli operatori virtuosi. Per soli numeri è notevole la crescita di BetFlag, uno dei migliori casinò online italiani, che ha segnato un aumento del proprio fatturato dell’80,2%. Pokerstars segue a ruota con un +70,9% ed E-Play è andato a migliorare i risultati del 2019 del +69,3%. In top ten ci è finito anche LeoVegas (+68,3%) ma anche il +65,3% di Scommettendo ed il +62,7% di PlanetWin365. In classifica spazio anche a Sisal (8,51%), 888 (6,82%), William Hill (3,17%), Betaland (0,72%).