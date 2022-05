Lavoratori dello spettacolo ottengono riconoscimenti

Roma. Per i lavoratori dello spettacolo è un giorno di giubilo, o per lo meno si aprono orizzonti più sereni.

Le Commissioni Cultura e Lavoro delle due Camere hanno infatti approvato l’atteso disegno di legge delega per il riordino delle disposizioni legislative sullo spettacolo e degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori di settore.

Ministro Franceschini: importante passo avanti

Il Ministro Dario Franceschini che si è adoperato per questo provvedimento afferma “E’ un importante passo avanti per il completamento del nuovo welfare dello spettacolo. Ringrazio tutti i gruppi parlamentari per il contributo e il sostegno che stanno dando a norme fondamentali.

Ci saranno tutele assistenziali

Il provvedimento che prevede tra le altre cose l’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo e maggiori tutele assistenziali e previdenziali per i lavoratori dello spettacolo dopo che sarà licenziato dall’aula del Senato, passerà all’esame della Camera dei Deputati. Cosi potranno essere corrette numerose ed evidenti storture emerse negli ultimi anni.