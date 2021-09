Lavoratori fragili, le risposte ai dubbi sullo smart working: parla Provinciali

A seguito del nostro precedente articolo che ha avuto un ottimo seguito, la redazione é stata invasa dai commenti di chiarimento riguardanti la normativa per i lavoratori fragili che hanno visto prolungare la possibilità dello smart working fino al 31/12/2021.

Una vittoria che porta certamente anche la firma del Dott. Francesco Provinciali che attraverso alcuni scritti pubblicati su Il Valore Italiano e su Pensionipertutti ha battagliato proprio per rendere evidenti tali ingiustizie perpetrate proprio ai danni dei più fragili. In tanti in queste ore ci hanno scritto per chiederci ove é possibile vedere la proroga, quale link di riferimento ne faccia menzione, anche perché effettivamente manca ancora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello stesso.

Cerchiamo, visto che ci siamo a lungo confrontati col Dott Provinciali, che si é dimostrato estremamente paziente e disponibile, di rispondere per sommi capi alla richiesta di specifiche che ci sono pervenute, all’interno dell’articolo anche i link ufficiali ove é possibile già visionare la proroga del provvedimento.

Smart working e lavoratori fragili: le risposte ai dubbi

Riportiamo alcuni dei commenti ricevuti al fine di dare una risposta cumulativa, che abbia delle indicazioni di massima per tutti i nostri lettori che si sono a noi rivolti.

Laura scrive:‘ Buongiorno, vorrei sapere se chi é affetto da cefalea cronicizzata (documentata) piò essere considerato un lavoratore fragile, visto che questa tipologia causa numerose assenze dal lavoro”

Carlo, dalla sua: “Vorrei sapere se come caregiver di mio figlio di 8 anni che ha la legge 104 art.3 comma 3, potrei fare lo smart working. La mia azienda mi dice che ho mansioni compatibili con il lavoro agile. Faccio sportellista al computer nei pagamenti ed incassi, Grazie cordialmente”.

Così Provinciali che cerca di dare una risposta di insieme non potendo ovviamente rispondere ai singoli in quanto lo scopo di Provinciali é informare e dare linee guida, poi ogni caso resta a sé e va appositamente studiato ed analizzato nelle sedi opportune: ” Il decreto legge 6 agosto 2021 è entrato in vigore il 7 agosto 2021. La legge di conversione del 23 settembre 2021 attende la pubblicazione sulla GU. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Alle altre domande deve rispondere il medico competente nominato dal datore di lavoro, oppure la commissione medica della ASL . La valutazione dei singoli casi ai fini della certificazione di fragilità e di inidoneità temporanea è sempre posta in capo alle autorità sanitarie . Occorre una valutazione clinica caso per caso“.

Samanta: “104 art. 3 comma 1 o comma 3? A cui fa seguito una domanda analoga: “Salve. i possessori di 104 art3 comma 1, rientrano?

Provinciali specifica: “ Non credo rientri , ci vuole art 3 comma 3 della legge 104/92. Anche in questo caso sarebbe bene rivolgersi ai sindacati territoriali”.

Lavoratori fragili e smart working: dove trovare i riferimenti normativi?

In molti in attesa della pubblicazione in Gu della legge di conversione del DL 111 si chiedono se esistono già dei riferimenti pubblici da poter far visionare al proprio datore di lavoro, come Cristina: “Vorrei sapere i riferimenti di questo provvedimento per presentarlo in ufficio”

Provinciali rassicura: “Si attende ora solo la pubblicazione sulla G.U della legge di conversione del DL 111 citato. Utili al riguardo due link che proponiamo, per seguire gli sviluppi della conversione in legge (la pubblicazione sulla G.U.) , approvata dal Parlamento in via definitiva il 23 settembre u.s. (rispettivamente Sindacato CGIL e Senato della Repubblica)“.

Antonia S, scrive: ” Purtroppo il Cd ‘decreto green pass’ ha prorogato solo il comma 2 bis dell’articolo 26 del DL 17 marzo 2020, per cui si rinnova la possibilità di fare smart working per i lavoratori fragili e non assenza equiparata a ricovero ospedaliero ( che era descritta nel comma 2) e il rinnovo é solo sino al 31 ottobre 2021 e non al 31 dicembre 2021″.

Provinciali dalla sua smentisce categoricamente e precisa: ” Affermazione sbagliata. Il DL 111 del 6 agosto us integrato dai vari emendamenti presentati ripristina la duplice possibilità: lavoro agile e – a determinate condizioni, per i soggetti fragili certificati inidonei temporaneamente- l’assenza dal servizio equiparata al ricovero ospedaliero. Entrambe le previsioni normative varranno fino al 31 dicembre 2021., cioè al termine dello Stato di emergenza. Me ne sono occupato personalmente , legga i tre articoli precedenti. E legga la scheda del senato che ho inviato in file al magazine “

Confidiamo di esservi stati d’aiuto, e restiamo in attesa della pubblicazione ufficiale in Gu che non dovrebbe comunque tardare ad arrivare. Per ogni ulteriore richiesta di specifica scriveteci come di consueto nella sezione ‘commenti’ del sito, proveremo a darvi voce.