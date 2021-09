Le uova, il cibo più completo al mondo

L’uovo è da sempre l’alimento più utilizzato in cucina, quindi presente in tutte e case. Non è solo concepito nella preparazione di piatti della cucina italiana, ovunque nel mondo dà il meglio per la preparazione di milioni di ricette. In genere si intende uovo di gallina perché il più utilizzato, ma in realtà le uova possono essere pure di quaglia, tacchino, struzzo…

Costituito da albume e tuorlo:

L’albume ha una consistenza fluida e rappresenta la parte esterna, composta al 90% di acqua.

ha una consistenza fluida e rappresenta la parte esterna, composta al 90% di acqua. Il tuorlo ha una consistenza leggermente più densa, infatti è composto al 50% di acqua ed il colore varia dal giallino all’arancione intenso.

Tuorlo ed albume insieme contengono sostanze nutritive ad altissimo livello visto che in natura serve allo sviluppo di un pulcino ed in particolare: Vitamina B12 Vitamina B2 Vitamina A Vitamina b5 e Selenio, oltre a vitamine A, D, E e K, zinco, rame, calcio, ferro, magnesio, sodio, potassio. Un uovo di media grandezza contiene circa 70 calorie, 5 g di grassi totali, 6 g di proteine ​​e 0,4 g di carboidrati.

Costi e benefici

L’uovo è l’alimento più ricco di proteine e meno costoso in assoluto, permette a chiunque di mangiare sano risparmiando. Perfette in ogni momento della giornata, a partire dal mattino, quando la prima colazione con un paio di uova è in grado di dare il migliore inizio del giorno.

Nell’alimentazioni le uova sono importanti, soprattutto per gli sportivi perché contengono aminoacidi necessari ai muscoli del nostro organismo, che non si producono da soli. Anche senza tuorlo, motivo per il quale moltissimi utilizzano anche solo gli albumi per una dieta equilibrata.

Va ricordato che qualsiasi alimento può presentare delle incognite per qualcuno che può seguire le indicazioni generali anche riguardo l’utilizzo delle uova, ma è sempre bene chiederne consiglio al proprio medico o un nutrizionista. Detto questo esistono dei cibi sani e le uova ne sono i massimi rappresentanti.

Uova (Pexels)

Questione colesterolo

Si è sentito in molte occasioni che le uova fossero quasi da bandire dalla dieta a causa del troppo colesterolo contenuto nel tuorlo, ma studi accreditati hanno dimostrato che l’utilizzo delle uova nella dieta alimentare quotidiana aumenta sicuramente l’HDL, ma è quel colesterolo definito “buono”. L’HDL infatti porta ad un minor rischio di malattie cardiache ed altri problemi cardiovascolari. Assolviamo quindi le uova che non rappresentano alcun rischio, anzi, possono aiutare il nostro livello di colesterolo nel sangue a migliorarsi, facendo sì che aumenti quello buono e diminuisca il cattivo.

La colina nelle uova

È una proteina molto importante perché responsabile nella produzione di molecole di segnalazione nel cervello. Concentrata nelle vitamine del gruppo B, basta sapere che un basso apporto di colina può implicare malattie al fegato, cardiovascolari e disturbi neurologici.

Uova fresche (Pexels)

Mille ricette con le uova

Quante volte salvano un pasto, le uova sono presenti in ogni casa e sono così versatili da risolvere qualsiasi situazione: alla coque, sode, fritte, strapazzate, all’occhio di bue, in padella, al forno, al microonde ed insieme a tantissimi altri alimenti regalano infinite combinazioni. Frittate e soufflè, pastasciutte etc. Potremmo continuare con un elenco fornitissimo ma basta fare un giro sul Web per capire l’importanza delle uova in tutte le cucine del mondo. Piacciono a tutti e sono consigliate a chiunque, anche per i bimbini e le persone anziane.

Le uova saziano, quindi sono molto indicate nelle diete ipocaloriche. Uno studio americano ha dimostrato attraverso un gruppo di donne sovrappeso, che consumare uova a colazione aiuta a tenere sotto controllo il peso rispetto ad un altro gruppo che non lo faceva. Le uova infatti hanno un alto indice di sazietà e questo porta a non desiderare altro cibo

Gli occhi ringraziano

Le uova contengono degli antiossidanti, luteina e zeaxantina, che aiutano i nostri occhi riducendo il rischio di cataratta e di degenerazione oculare. Sono quindi un alimento completo e ricco, portano numerosi vantaggi alla nostra salute, un vero aiuto se si segue una sana alimentazione.