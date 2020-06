Lega “Conte venga a riferire in Senato sugli Stati generali”

ROMA. “Abbiamo delle slide scritte in aziendalese in cui ci sono temi che il centrodestra aveva presentato già tre mesi fa con propri emendamenti al dl Cura Italia. Abbiamo perso tre mesi, a meno che il Governo non voglia bocciare le stesse proposte della sua task force”.

Lo ha detto nell’Aula del Senato il presidente della commissione Finanze Alberto Bagnai (Lega) chiedendo che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte “venga urgentemente a riferire su questo”. La richiesta di Bagnai è condivisa anche da Fdi e FI. “La convocazione degli Stati generali – ha concluso Bagnai – a cosa serve se è già tutto deciso e scritto nel piano Colao?”.