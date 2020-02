L’Inter strapazza il Milan (4-2) e aggancia la Juve in vetta

MILANO. La squadra di Conte vince in rimonta il derby per 4 a 2 e aggancia la Juve in testa alla classifica, a +1 sulla Lazio. Primo tempo tutto di marca rossonera: palo di Hakan Çalhanoglu, poi, nel finale della prima frazione di gioco, arrivano i gol del Diavolo, firmati da Ante Rebic (40′) e Zlatan Ibrahimovic (46′), anche grazie alla doppia collaborazione di Padelli .

Nella ripresa, però, partono fortissimo i nerazzurri, che, nel giro di 120 secondi, trovano due reti con Marcelo Brozovic (51′) e Matias Vecino (53′). Quindi, al 71′, su calcio d’angolo di Antonio Candreva, gol di testa di Stefan de Vrij a completare la rimonta dell’Inter sul Milan. Nel concitato finale di gara, traversa di Christian Eriksen e palo, clamoroso, di Ibrahimovic di testa al 90′. Al 93′, arriva la quarta rete nerazzurra, ancora di testa ad opera del belga Lukaku.

Inter-Milan 4-2

Inter (3-5-2): Padelli; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva (80′ Moses), Vecino, Brozovic, Barella, Young; Sanchez (72′ Eriksen), Lukaku. All. Conte.

Milan (4-4-1-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo (79′ Leao), Kessié (81′ Paquetá), Bennacer, Rebic (84′ Bonaventura); Calhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli.

Reti: 40′ Rebic (M), 45+1′ Ibrahimovic (M), 51′ Brozovic (I), 53′ Vecino (I), 70′ De Vrij (I), 93′ Lukaku (I).

Ammoniti: Vecino (I), Skriniar (I), Barella (I), Kessié (M), Conti (M), Lukaku (I).