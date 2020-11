Lockdown, le restrizioni destinate a restare in vigore in tutta Inghilterra

LONDRA. Le restrizioni destinate a restare in vigore inizialmente in quasi tutta l’Inghilterra, per quasi 55 milioni di abitanti del Regno Unito, anche dopo la fine del lockdown nazionale bis in scadenza il 2 dicembre sono “un punto di equilibrio” dinanzi a una minaccia, quella del coronavirus, non ancora superata.

Lo ha detto stasera il premier Tory britannico Boris Johnson, riapparendo di persona dopo due settimane di isolamento precauzionale in un briefing a Downing Street sulla pandemia.

“Perdere il controllo” ora , ha avvertito, significherebbe mettere in pericolo anche il rilassamento della stretta sulle riunioni familiari promesso per 5 giorni a Natale e soprattutto “vanificare i sacrifici” di queste settimane e rischiare la prospettiva di “un altro lockdown generale all’inizio dell’anno nuovo”.