Oggi esattamente nel giorno che viene considerato il più triste dell’anno, il cosiddetto Blue Monday, Prime Video Italia si fa un baffo della scaramanzia e ha annunciato la date ufficiali d’uscita della seconda stagione di ‘LOL – Chi ride è fuori‘. La notizia è stata rilanciata anche da Fedez sulle sue stories di Instagram.

Il rapper milanese tornerà a vestire i panni del game master, ma differenza dell’edizione precedente verrà affiancato nella sala di comando da uno tra i protagonisti indiscussi della prima stagione: l’istrionico attor comico Frank Matano. Mentre l’anno scorso il ruolo di co-conduttrice era stato affidato a Mara Maionchi.

Anche nella 2° edizione un cast stellare

Il cast del comedy show di Amazon Original come già annunciato è composto da Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni.

Come lo scorso anno le puntate previste sono sei: i primi quattro episodi saranno disponibili in streaming da giovedì 24 febbraio, gli ultimi due dal 3 marzo. Nella puntata finale verrà sancito il vincitore: lo sfidante che riuscirà a resistere a rimanere serio, senza fare smorfie, ridere o sorridere per tutte le sei ore consecutive (tranne le pause) nella casa teatro si aggiudicherà il premio di 100mila euro che sarà devoluto a un ente benefico di sua scelta.