L’Onu: “Nessuna possibilità di cessate il fuoco in Ucraina”

“Al momento non c’è la possibilità di un cessate il fuoco globale in Ucraina“, nonostante la richiesta delle Nazioni Unite. L’ammissione è del segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres. Al massimo si potrà ottenere qualche cessate il fuoco locale per evacuare i civili dalle zone di combattimento. Si attende una risposta dalla Russia.

Zelensky: “Ci servono armi pesanti”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in vista della grande offensiva russa in Donbass, torna a chiedere armi nuove all’occidente. E lo fa in un video su Telegram, parlando per la prima volta completamente in lingua inglese. “Senza nuove armi questa guerra sarà un bagno di sangue senza fine che porterà miseria, sofferenze e distruzione“, aggiunge Zelensky, che poi avverte l’Europa. “Putin non ha intenzione di fermarsi all’Ucraina“. Il presidente ucraino poi fa una vera e propria “lista della spesa” di armamenti pesanti: numeri e modelli di blindati, lanciamissili, artiglierie, perfino aerei, con tanto di animazioni.

Telefonata Biden-Zelensky

Il presidente ucraino ha poi sentito al telefono il presidente americano Joe Biden. Si è parlato di crimini di guerra, di nuovi aiuti militari e finanziari e del rafforzamento delle sanzioni. La Casa Bianca ha aggiunto che “Gli Stati Uniti continueranno a fornire all’Ucraina le capacità per difendersi”. Biden ha annunciato l’invio di armi e munizioni per altri 800 milioni di dollari.

Continued constant dialogue with @POTUS. Assessed Russian war crimes. Discussed additional package of defensive and possible macro-financial aid 🇺🇦. Agreed to enhance sanctions. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 13, 2022

A Kiev i presidenti di Polonia e paesi baltici

Il presidente ucraino ha anche ricevuto la visita dei presidenti di Polonia e di Estonia, Lituania e Lettonia. “Questa non è una guerra, è terrorismo“, ha detto il presidente polacco Andrzej Duda. Zelensky ha definito i 4 leader “veri amici, veri partner”, ringraziando Polonia, Estonia, Lituania e Lettonia per essere state le prime a sostenere l’Ucraina fin dall’inizio della guerra.