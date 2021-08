Luglio 2021: il mese più caldo mai registrato sulla Terra

Il mese di luglio è stato il mese più caldo mai registrato sulla Terra. Lo rivelano i dati rilasciati dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (Nooa) l'agenzia federale statunitense che si occupa deli oceani e del clima.

L’anticiclone africano in realtà sta facendo boccheggiare gli italiani ancora di più di quanto è successo a luglio. In questi giorni sono 17 le città con il bollino rosso e con il massimo livello di rischio caldo per tutta la popolazione: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Trieste con le nuove entrate ; Viterbo, Napoli e Ancona.

Firenze rovente

Picco di calore oggi e domani a Firenze, dove saranno raggiunti i 40 gradi. L’assessore al Welfare e presidente della Società della salute di Firenze (Sds) Sara Funaro, si è appellata ai ai medici di famiglia: “Segnalateci gli anziani soli e le persone fragili per l’inserimento nel servizio di sorveglianza attiva”, ha affermato. A seguire le solite raccomandazione quando il clima è rovente: non uscire nelle ore più calde, a bere molti liquidi e a dare molta acqua fresca agli animali domestici, vestire abiti comodi e leggeri, fare pasti sobri ed evitare le bevande alcoliche.

Allerta in Campania

Per almeno 72 ore, in Campania sono previsti picchi di calore con temperature massime che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 7-8°C, associate ad un elevato tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne, in pianura e sulla costa potrà arrivare anche ad un tasso del 70-80%.

La protezione civile, invita i sindaci di tutti i Comuni e gli enti competenti a tutelare per le fasce fragili della popolazione.

Sicilia da record

La Sicilia in questo mese di agosto potrebbe aver raggiunto un nuovo record con i 48.8°C registrati nella provincia di Siracusa, e i 47°C di martedì 10 agosto a Lentini. Se questo dato sarà convalidato si potrà dire di aver raggiunto la temperatura più calda del continente europeo, superando il precedente record di 48°C misurato ad Atene il 10 luglio 1977, e i 48.5°C registrati da una stazione non ufficiale a Catenanuova, in provincia di Enna, nell’agosto 1999.”