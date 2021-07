M5s, Crimi annuncia la votazione del comitato direttivo su “SkyVote”

Il capo politico pentastellato ha comunicato la decisione via mail a Beppe Grillo e a tutti gli iscritti sul nuovo sito del movimento. Non verrà utilizzata la piattaforma Rousseau.

La battaglia all’interno del MoVimento 5 stelle si fa sempre più aspra: da una parte c’è lo schieramento fedele al garante e fondatore del movimento Beppe Grillo e dall’altra coloro i quali vorrebbero un cambiamento radicale all’interno del gruppo, evoluzione che secondo i diretti interessati sarebbe possibile solo con l’ingresso nelle vesti di capo politico dell’ex premier Giuseppe Conte.

Questa mattina l’attuale capo politico pentastellato ha sferrato un colpo basso a Grillo mettendo in evidenza, se ce ne fosse bisogno, la propria preferenza per il professor ‘Giuseppi’: Vito Crimi ha comunicato via mail al garante di aver avviato tutti gli adempimenti prodromici allo svolgimento delle votazioni per il Comitato direttivo. Sono state individuate modalità e tempistiche per la presentazione delle candidature, per le verifiche dei requisiti e per lo svolgimento della votazione.

L’annuncio agli iscritti è stato dato sul nuovo sito del M5s. “Cari iscritti, come richiesto dal Garante, Beppe Grillo, è indetta la votazione per il Comitato Direttivo del M5s. Nei prossimi giorni saranno pubblicate le modalità e i tempi di presentazione delle candidature attraverso la nuova piattaforma di gestione degli iscritti e le date di svolgimento delle votazioni sulla nuova piattaforma di voto“. Giovedì il Comitato di Garanzia ha modificato il regolamento: ora le candidature devono essere fatte sul nuovo blog Movimento5stelle.eu e non più sul blog delle Stelle.

Crimi decide di seguire Conte e mette da parte la vecchia e cara ‘Piattaforma Rousseau’

Ma a sorpresa per la procedura di voto il reggente M5s ha deciso di mettere in soffitta la piattaforma Rousseau e di utilizzare “SkyVote”, la piattaforma di voto scelta dallo stesso Conte dopo la migrazione dei dati degli iscritti dal sito dell’associazione di Davide Casaleggio. In questo modo si è passati dal tentativo del comico ligure di detronizzare definitivamente il candidato Conte alla leadership del MoVimento, al tentativo di Crimi di riabilitare il professore con un nuovo sistema di voto che potrebbe addirittura permettergli di spalancargli la strada per diventare la nuova guida pentastellata.

Roma, 4 consiglieri escono dal MoVimento: la Raggi perde la maggioranza

Intanto dopo lo scontro a distanza tra Grillo e Conte quattro consiglieri capitolini hanno deciso di lasciare il MoVimento, facendo perdere di fatto la maggioranza in Campidoglio alla sindaca Virginia Raggi. A dare l’annuncio ieri è stata Donatella Iorio durante l’intervento in Assemblea: “Ho appena protocollato la mia richiesta di uscita dal M5S. Mi sono anche disiscritta dal Movimento“. A dimettersi sono, oltre a Donatella Iorio, Marco Terranova, Enrico Stefano ed Angelo Sturni. I quattro consiglieri hanno inoltre annunciato la nascita di un nuovo gruppo: ‘Il piano di Roma’.

Scontro tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte: è ancora possibile risanare la frattura all’interno del M5s?

Intanto l’assemblea dei deputati del MoVimento 5 Stelle ha avanzato la richiesta di conoscere i contenuti della bozza di statuto e ‘carta dei valori’ oggetto di discussione degli ultimi giorni. Il capogruppo Davide Crippa sta portando avanti la richiesta emersa dall’assemblea verificando nel contempo la possibilità di incontrare il garante, Beppe Grillo, e la possibilità di un incontro con Giuseppe Conte. Lo rende noto il gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle Camera.

L’ultima possibilità di ricomporre la frattura tra i due era stata affidata a Luigi Di Maio, che a quanto pare a provato in tutti i modi a farli riconciliare e riportare la serenità all’interno del Movimento. Ma il silenzio dell’ex capo politico dopo la visita a casa di Conte non fa presagire un finale con il lieto fine. A differenza del ministro degli Interni dopo l’incontro l’ex premier ha scambiato qualche parola con i giornalisti. A proposito dello Statuto ha affermato: “Se ho un invito, volentieri. Ci mancherebbe, sono sempre a disposizione dei parlamentari”.

A questo punto una domanda sorge spontanea: è troppo tardi per risanare la frattura tra i due fronti opposti? Lo scopriremo solo nelle prossime ore.