Meteo: altri sette giorni di maltempo da Nord a Sud

Anche questa settimana l’Italia continuerà a fare i conti con neve e pioggia

Dal punto di vista meteorologico quella che ci aspetta sarà una settimana carica di pioggia, temperature glaciali e di nevicate abbondanti in tutta la penisola italica. I grandi movimenti a scala emisferica stanno favorendo l’arrivo di correnti di aria fredda in discesa dal Nord Europa, situazione che determinerà ancora possibili sorprese nevose su molte delle nostre regioni.

Secondo gli esperti a partire da oggi, lunedì 23 gennaio 2023, la sciabolata artica di Attila provocherà un nuovo peggioramento del tempo: le correnti fredde in ingresso dalla Porta del Rodano favoriranno la formazione di un Ciclone in grado di scatenare precipitazioni intense, anche sottoforma di temporali e violente raffiche di vento. Non ci saranno solo piogge intense, ma potrebbe tornare anche la neve, in particolare al Centro e al Nord.

Nevicate nel Nord Italia

Considerando le basse temperature si prevedono nevicate locali su alcune zone della pianura, in particolare in Piemonte, Emilia Romagna e Lombardia (in quest’ultimo caso pioggia mista a neve in pianura). Fiocchi di neve a bassissima quota sono previsti invece in Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Qualche nevicata portata dal forte vento dai quadranti settentrionali potrebbe fare la sua comparsa fino a quote di bassa collina sul versante adriatico di Marche e Abruzzo.

Nei prossimi giorni precipitazioni sulle regioni adriatiche del Centro

Nei giorni a seguire, come confermano gli ultimi aggiornamenti, continuerà a insistere una circolazione depressionaria che richiamerà venti freddi nordorientali. In questo contesto ci saranno precipitazioni sulle regioni adriatiche centrali, sulle Isole Maggiori e poi sui settori ionici, con fiocchi fino a quote di collina. Altrove invece condizioni meteo più stabili con un leggero aumento delle temperature specie nelle ore centrali della giornata.